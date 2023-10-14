فرنسا تحظر مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

هبة بريس _ وكالات

حظرت مديرية أمن العاصمة الفرنسية باريس، السبت، مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني

وأفادت وسائل إعلام فرنسية أن المديرية حظرت المظاهرة التي كان من المقرر لها أن تنطلق الأحد المقبل في باريس بزعم أنها “تهدد بإخلال النظام العام”.

وكان وزير الداخلية الفرنسية، جيرالد دارمانان، قرر في وقت سابق حظر المظاهرات المؤيدة للشعب الفلسطيني في جميع أنحاء البلاد، إلا أن القرار لم يمنع المتضامنين مع فلسطين من الخروج إلى الشوارع في مسيرات حاشدة تنديدا بعدوان الاحتلال الذي أسفر عن ارتقاء أكثر من ألفي شهيد، وفقا لآخر معطيات وزارة الصحة المحلية.

والجمعة، استجاب أكثر من 300 شخص إلى دعوات النفير دعما للمقاومة الفلسطينية، حيث تظاهروا حاملين الأعلام الفلسطينية وسط ستراسبورغ شرقي فرنسا، لإظهار التضامن للفلسطينيين.

وتدخلت الشرطة لتفريق المشاركين في المظاهرة التي حظرتها سابقا سلطات المدينة، وأوقفت 13 متظاهرا.

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