اجتماعات مراكش.. البنك الدولي يشيد بالرسالة الملكية الغنية بالمواقف

2023-10-14 / 12:37
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هبة بريس

أكد المدير الإقليمي للمغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، جيسكو هنتشل، أن الرسالة السامية التي وجهها الملك محمد السادس، أمس الجمعة، إلى المشاركين في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، غنية بالمواقف “القوية جدا”، لا سيما في ما يتعلق بتعددية الأطراف ومكانة إفريقيا في المشهد العالمي.

وقال السيد هنتشل، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن “جلالة الملك أبرز أهمية تعددية الأطراف وضرورة تكاثف العالم في ظل ظرفية تتسم بالتوترات المتنامية”.

وأشار المسؤول بالبنك الدولي إلى أن الرسالة الملكية أظهرت “إلى أي مدى ساهم التعاون على المستوى الدولي وتعددية الأطراف، العالم في السنوات الأخيرة”.

وسجل أيضا أن الملك محمد السادس، أبرز المكانة المهمة التي تحظى بها القارة الإفريقية التي ستعاني كثيرا من آثار التغير المناخي، داعيا إلى إدراج القارة على جدول أعمال الأجندة العالمية.

وخلص السيد هنتشل إلى أن “الرسالة الملكية سلطت أيضا الضوء على المسار التنموي الذي انخرطت فيه المملكة، مع التركيز بشكل خاص على النموذج التنموي الجديد، الذي سيرسم مستقبل المغرب كبلد منفتح وجسر بين الثقافات والقارات؛ بلد مزدهر يشكل ملتقى للعالم”.

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