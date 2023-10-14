نائب هولندي : إسرائيل ترتكب جرائم حرب والغرب يتفرج

هبة بريس _ وكالات

قال ستيفان فان بارلي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب “دينك” (Denk) في هولندا، إن إسرائيل ترتكب جرائم حرب وإن بلاده والدول الغربية تلتزم الصمت حيال ذلك.

.

بارلي النائب في البرلمان الهولندي قال إن “إسرائيل تطبق نظام الأبارتهايد (الفصل العنصري) وأفلتت من المحاسبة على كل ما فعلته طوال 75 عاما بسبب صمت الدول الغربية”.

وأشار فان بارلي إلى قطع الكهرباء والمياه والغذاء عن مليوني فلسطيني في قطاع غزة المحاصر.

وأضاف: “الوضع في غزة مروع للغاية. فالقنابل تتساقط على المستشفيات هناك، وإسرائيل ترتكب بالفعل جريمة حرب الآن”.

وتابع : “العالم الغربي والمجتمع الدولي لا يفعلان أي شيء حيال ذلك، يجب وضع حد لذلك، ويتعين على هولندا أن تدين هذا الوضع”.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0