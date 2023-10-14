أكادير : منحرفون يسيطرون على حديقة للاطفال وألعابهم بحي السلام

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في غفلة من المجلس الجماعي لأكادير والسلطات المحلية ، سيطر منحرفون من مشردين من السيطرة على حديقة الانبعاث بحي السلام ، بعدما تمكنوا من إنشاء أكواخ لهم ، وتمكنوا من إستعمار الالعاب المخصصة لأطفال الحي .

والخطير في هذا الاستعمار الجديد ، هو تهاون السلطات المحلية بالمنطقة التي أصبحت منشغلة بترتيب الباعة الجائلين بحي السلام بعدما سيطر هؤلاء بدورهم على الملك العمومي ، في صورة تكشف عن تهاون في أداء المهام تجاه سكان الحي .

الحديقة ” المستعمرة ” من المشردين، ضمنهم نساء بأطفالهن، تمارس فيها كل السلوكيات الشادة والمنحرفة من تعاطي مخدرات وغيرها، بالرغم انها محادية تماما لمدرسة عمومية ، كان تلامذتها يمرحون في تلك الحديقة المتنفس الوحيد لهم .

فهل سيعمل المجلس الجماعي لأكادير والسلطة المحلية تحرير حديقة الانبعاث من سيطرة المشردين؟؟.

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