أكادير : منحرفون يسيطرون على حديقة للاطفال وألعابهم بحي السلام

2023-10-14 / 20:25
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

في غفلة من المجلس الجماعي لأكادير والسلطات المحلية ، سيطر منحرفون من مشردين من السيطرة على حديقة الانبعاث بحي السلام ، بعدما تمكنوا من إنشاء أكواخ لهم ، وتمكنوا من إستعمار الالعاب المخصصة لأطفال الحي .

والخطير في هذا الاستعمار الجديد ، هو تهاون السلطات المحلية بالمنطقة التي أصبحت منشغلة بترتيب الباعة الجائلين بحي السلام بعدما سيطر هؤلاء بدورهم على الملك العمومي ، في صورة تكشف عن تهاون في أداء المهام تجاه سكان الحي .

الحديقة ” المستعمرة ” من المشردين، ضمنهم نساء بأطفالهن، تمارس فيها كل السلوكيات الشادة والمنحرفة من تعاطي مخدرات وغيرها، بالرغم انها محادية تماما لمدرسة عمومية ، كان تلامذتها يمرحون في تلك الحديقة المتنفس الوحيد لهم .

فهل سيعمل المجلس الجماعي لأكادير والسلطة المحلية تحرير حديقة الانبعاث من سيطرة المشردين؟؟.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سبتة ..الحرس الاسباني يوقف كولومبي حاول التسلل للمغرب عبر السياج الحدودي

سبتة ..الحرس الاسباني يوقف كولومبي حاول التسلل للمغرب عبر…

2023-10-14 / 21:05
Photo of أخنوش يتباحث بمراكش مع النائبة الأولى لرئيس الحكومة الإسبانية

أخنوش يتباحث بمراكش مع النائبة الأولى لرئيس الحكومة الإسبانية

2023-10-14 / 20:30
Photo of زلزال الحوز .. اتفاق مغربي اسباني على تعبئة 11.6 مليون أورو لإعادة الإعمار

زلزال الحوز .. اتفاق مغربي اسباني على تعبئة 11.6…

2023-10-14 / 19:28
Photo of الحسيمة ..السجن موقوف التنفيذ والغرامة لمتحرش بالنساء

الحسيمة ..السجن موقوف التنفيذ والغرامة لمتحرش بالنساء

2023-10-14 / 19:22
Photo of الرباط ..وقفة أمام السفارة الفلسطينية تضامنا مع غزة

الرباط ..وقفة أمام السفارة الفلسطينية تضامنا مع غزة

2023-10-14 / 18:27
Photo of مباراة المغرب الكوت ديفوار .. تشكيلة أسود الأطلس

مباراة المغرب الكوت ديفوار .. تشكيلة أسود الأطلس

2023-10-14 / 17:28
Photo of “منتدى” يبحث تحديات العمل الإعلامي وخطط الارتقاء بالمهنة

“منتدى” يبحث تحديات العمل الإعلامي وخطط الارتقاء بالمهنة

2023-10-14 / 16:00
Photo of درك تاهلة يضع حدا لتاجر مخدرات

درك تاهلة يضع حدا لتاجر مخدرات

2023-10-14 / 14:07
Photo of العثور على كمية من الرصاص وسلاح ناري يستنفر درك سطات

العثور على كمية من الرصاص وسلاح ناري يستنفر درك…

2023-10-14 / 11:33
Photo of فاس.. تأجيل محاكمة ستة متهمين في ملف سرقة تحف ثمينة بضريح مولاي إدريس

فاس.. تأجيل محاكمة ستة متهمين في ملف سرقة تحف…

2023-10-14 / 11:27

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق