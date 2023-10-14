حازت على جائزة نوبل للآداب..وفاة الشاعرة لويز جلوك
القسم الفني: هبة بريس
توفيت الشاعرة الأمريكية الحائزة على جائزة نوبل في الآداب لويز جلوك عن عمر ناهز 80 عاما، وذلك حسبما صرح به رئيس دار النشر “فارار وستراوس وجيرو” لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
ونالت الشاعرة وكاتبة المقالات جلوك جائزة نوبل في 2020 تقديرا لعملها، حيث اشاد أعضاء لجنة التحكيم بـ”صوتها الشعري الذي لا لبس فيه والذي بجماله البسيط يجعل الوجود الفردي عالميا.
كما فازت جلوك أيضا بجائزة بوليتزر والميدالية الوطنية للعلوم الإنسانية وجائزة الكتاب الوطني وجائزة دائرة نقاد الكتاب الوطني وجائزة بولينجن.
وقد ولدت جلوك في مدينة نيويورك عام 1943 وتوفيت في مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس.
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4 تعليقات
الموت يأتي بغتة
كل نفس ستذوق الموت لا ريب في ذالك
اليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر مهما زاد فلا بد من دخول القبر
قل للحكام والملوك الظالمين الغاصبين أنها لا بد من يوم تموتون فيه فما أعددت له
ماذا أعددتم لرؤية ملك الموت ماذا أعددتم بمنظر القبر الذي قال عنه الحبيب صلَّى الله عليه وسلَّم ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه والحديث صحيح