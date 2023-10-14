بسبب الحرب…هل تتأثر الاتفاقيات بين المغرب وإسرائيل ؟
في ظل الأزمة الراهنة بين إسرائيل وحركة حماس، برزت العديد من الأسئلة بشأن اتفاقيات السلام الموقعة بين عدد من الدول العربية، والجانب الإسرائيلي
الخبير الاستراتيجي المغربي، إدريس قصوري، قال إن تفاقات المغرب استراتيجية، لا ولن تتأثر بالأحداث بين الفلسطينيين وإسرائيل، إلا إذا كانت إسرائيل هي المبادرة، وهي الغاشمة كما حدث في تسعينيات القرن الماضي، حين أغلق المغرب مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط.
وأضاف أن “المغرب يعد البلد العربي الوحيد على الإطلاق الذي تربطه علاقات مشروعة وقوية وذات مصداقية مع كل من فلسطين وإسرائيل”.
ويرى أن “علاقاته تستند للتاريخ والدين والمشروع الدولي، وتحتكم للعقل والتوازن والسلم، وليس للعاطفة والتأجيج والتوظيف السياسي”.
وأشار إلى أن المغرب قد يعد البلد الوحيد الذي يبحث للفلسطينيين وللإسرائيليين عن حل مناسب دون مزايدات سياسية خاسرة، وهو البلد الوحيد الذي يواكب الطرفين في وقتي السلم والحرب، على حد تعبيره.
ومضى بقوله: “لا يجب قراءة الأحداث قراءات تحريفية، أو إعطاءها تأويلات سياسيوية، إذ أن تطور الأحداث لن يحرج المغرب في شيء”.
وتابع: “العالم يشهد بأن حماس هي من هاجم المستوطنات، وهي من نكلت بوحشية خارج الدين وخارج المواثيق والقوانين الدولية كلها بالمدنيين وبالعجزة قبل العسكريين، وهذا وحده كفيل بإنصاف المغرب من سياسة حماس وحزب الله وإيران”.
وأشار إلى أن “علاقة المغرب مع أمريكا هي تاريخية منذ اعترافه باستقلالها، وعلى أسس الحليف الاستراتيجي، كما شيد علاقته مع إسرائيل على أسس الهوية المغربية لليهود المغاربة، ووحدة الأديان الثلاثة التي يرمز إليها القدس الشريف، والتي تلعب فيها إمارة المؤمنين دورا على أساس كون المغرب دولة فاعلة وذات مصداقية في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني”_ يقول إدريس قصوري لسبوتنيك
6 تعليقات
هاد الخبير الاستراتيجي شاف بلي حماس هي لي بدات و ماشافش القتل و الاعتداءات اليومية في حق الفلسطينيين و المسجد الاقصى
مثلا المقاومة خاصها تشوف الاعتداءات و القتل و تسكت
مقاله جانب الحقيقة
تازة قبل غزة.. حماس هي من يتحمل وزر ما يحصل اليوم.. يجب حل هذه المقاومة الغبية المنقسمة و المتضادة فيما بينها من أجل حكم دولة لا وجود لها.. يجب ترك الحكومة الفلسطينية المنتخبة تفاوض من أجل الخروج بأبسط الأمور الذي هو تكوين دولة منزوعة السلاح و مضمونة السيادة تحت الحماية الدولية ليعيش هؤلاء القوم في هدوء و ليعملوا على خلق اقتصاد قوي قد يجعلهم في مصاف عضماء الدول يوما ما..
حماس هي من بدأت أولا؟ هل حقا يوجد عاقل يقول هذا؟
بدأت في ماذا؟ في رد الفعل جراء احتلال أرضها؟
إن كنت تؤمن بالمواثيق الدولية كما قلت، فإسرائيل هي المحتل حسب القانون الدولي، و حسب نفس القانون، فللشعوب حق الدفاع عن نفسها، 75سنة من الاحتلال و من التهجير, دائما باعتراف الأمم المتحدة أتحدث.
أما بالنسبة للجانب الديني، فقبح الله من يقول بما قلت، هل تناسيت أنه على طول العقود الماضية و بشكل شبه يومي يتم قتل الفلسطينيين سواء من القطاع أو من داخل اسرائيل، و هذا للعلم بشهادة الأمم المتحدة دائما، و بشهادة المنظمات الحقوقية، فقط المنظمات الاسرائيلية أكثر من 100 تنادي بوقف الفصل العنصري لفلسطينيي الداخل.
و بخبرتك الاستراتيجية لم تنتبه لكل هذا.
عند الله تجتمع الخصوم، فاعمل لذلك اليوم يوم يستوقفك كل من بهتته على الصراط أحق ما قلت أم باطل
شكرا هبة بريس، عين العقل أش بينا وبين شي حرب حنا، حماس تخوض حربا نياية عن إيران ضد إسرائيل الشقيقة، حيث أنها قامت بمباغتة إسرائيل التي لم تكن في حرب معلنة معها. وعليها تحمل التبعات و النتائج و عدم التباكي ، وضغضغة العواطف، و لا يجب توريط دولا أخرى بأسم الدين أو العروبة او باقي الشعارات الرنانة، و على محمود عباس الذي تجاوزته الأحداث حل حركة حماس الإرهابية ونزع سلاحها و تقديم جميع المتورطين في الهجوم على اسرائيل إلى العدالة.
هل الفلسطينيون قاطعوا دولة الكابرانات الفرنسية التي حاربتنا بالسلاح و الديبلوماسية منذ 48 سنة
اين درس هذا الخبير الضعيف الفكر والمنطق. من الذي يتسعمر كل اراضي فلسطين ايها الخبير الثرثار وعديم النضرة? اكيد نحن في عصر الظالم اصبح مظلوما والمظلوم اصبح الظالم. كم تمنيت ان يستيقظ يوما خبيرنا ويجد منزله مستولا عليه. كيف سيتصرف خبيرنا امام ذالك الامر.