طانطان .. اعتراض قارب يقل 54 مرشحا للهجرة غير الشرعية

2023-10-14 / 11:21
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هبة بريس _ الرباط

علم لدى مصدر عسكري، أن وحدة تابعة للبحرية الملكية، مكلفة بمراقبة الساحل، اعترضت، مساء أمس الجمعة ، على بعد حوالي 50 كلم شمال غرب مدينة طانطان، قاربا مطاطيا وعلى متنه 54 مرشحا للهجرة غير الشرعية ينحدرون من جنوب الصحراء، بينهم 15 إمرأة و5 قاصرين.

وأوضح المصدر ذاته، أنه تم تقديم الاسعافات الضرورية للأشخاص الذين تم إنقاذهم قبل تسليمهم إلى الدرك الملكي من أجل القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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