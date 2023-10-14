العثور على كمية من الرصاص وسلاح ناري يستنفر درك سطات

2023-10-14 / 11:33
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

عثر مساء أمس الجمعة 13 اكتوبر الجاري، على كمية من الرصاص الحي وجزء من سلاح ناري على مقربة من الطريق السيار بجماعة مشرع بن عبو جنوب مدينة السطات.

الواقعة إستنفرت القيادة الجهوية للدرك الملكي بسطات، التي حلت الى المكان الى جانب أجهزة أمنية أخرى، بعد العثور عن دخيرة من الرصاص الحي حوالي ( 10 رصاصات) وجزء من سلاح ناري عبارة عن مسدس من صنع إيطالي يرجح أنه من نوع ” ماغنوم “.

وقد باشرت عناصر التشخيص القضائي عملها لكشف أصحاب تلك الكمية من الرصاص، كما اعطت القيادة الجهوية للدرك بسطات تعليماتها بخصوص التنسيق مع جميع السدود القضائية بالرحامنة وجهة الدار البيضاء سطات، والعمل على جمع كل المعطيات التي ستفيد في فك لغز هذا الحادث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية لسطات.

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