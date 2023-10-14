ثامن أيام الحرب .. القصف الإسرائيلي يصرع 2269

2023-10-14 / 10:51
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هبة بريس _ بتصرف

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، إن ما لا يقل عن 2269 فلسطينيا قتلوا وأصيب 9814 جراء الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وأعلنت الوزارة مقتل 2215 على الأقل وإصابة 8714 آخرين في غزة، جراء القصف الإسرائيلي المكثف.

وفي بيان على صفحتها بموقع “فيسبوك”، أشارت كذلك إلى مقتل 54 وإصابة 1100 آخرين في الضفة الغربية.

ومن جانبها أعلنت، وزارة الصحة التابعة لحركة حماس، السبت، مقتل 324 فلسطينيا منهم 126 طفلا و88 سيدة، وأصابت 1,018 آخرا بجروح مختلفة خلال 24 ساعة الماضية”، وفق ما ذكرته “رويترز” و”فرانس برس”.

وكانت وزارة الصحة في غزة، قد أعلنت الجمعة، ارتفاع حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي على القطاع ليصل إلى 1900 قتيل، غالبيتهم من المدنيين بينهم نساء وأطفال

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