وفرت آلاف الوجبات للجيش الإسرائيلي..دعوات لمقاطعة “ماكدونالدز”

هبة بريس _ عبد الله عياش

غضب عارم يسود الدول العربية بعد ظهور صور ومقاطع “فيديو” تؤكد تقديم شركة “ماكدونالدز ” آلاف الوجبات المجانية للجيش الإسرائيلي والمواطنين

وتزامنًا مع القصف الدموي الذي تشنه القوات الإسرائيلية على المدنيين العُزل في قطاع غزة المحاصر، انتشرت صورة عبر منصات التواصل الاجتماعي تؤكد تضامن شركة “مكدونالدز” مع إسرائيل . وهي الصور التي قابلها رواد مواقع التواصل الإجتماعي بدعوات لمقاطعة الشركة

واختارت ” ماكدونالدز إسرائيل” توثيق دعمها للجيش الإسرائيلي على منصة “إكس”، تويتر سابقًا، إذ انتشرت مجموعة صور شوهد فيها الجنود وهم يحملون وجباتهم المجانية من فروع لسلسلة مطاعم مكدونالدز في عدد من المدن الإسرائيلية

ياتي هذا ؛ مباشرة بعدما انطلقت في العديد من البلدان العربية دعوات لمقاطعة منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل

وجاء جزء كبير من تلك الدعوات باتجاه الشركات الأميركية، وبصورة خاصة بعد إعلان واشنطن غير المشروط عن دعمها الكامل، عسكرياً ودبلوماسياً ومالياً، لإسرائيل، في عدوانها على قطاع غزة.

يذكر أن الولايات المتحدة ارسلت حاملة طائرات إلى المنطقة، وأعلنت نيتها إرسال واحدة أخرى، كما شرعت في تجهيز طائرات محملة بالذخيرة لإرسالها لإسرائيل، وأوفدت وزيري الدفاع والخارجية الأميركيين إلى تل أبيب، لإظهار المزيد من الدعم لحرب المعلنة على القطاع المحاصر.

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