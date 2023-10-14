اولاد التايمة : توقيف ” شارون ” داخل مصنع سري ل ” ماء الحياة”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

هو ليس بمجرم صابرا وشاتيلا ، بل شاب ولج باب الاجرام مختص في صنع وبيع الخمور الملقب ب ” شارون ” ، استطاعت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي بأولاد التايمة التابع لسرية تارودانت ، من توقفيه اول أمس الخميس ، والحد من نشاطه الاجرامي في صنع وتقطير “ماء الحياة “.

الملقب ” شارون ” كان قد صدرت في حقه 10 مذكرات بحث الى جانب تعدد سوابقه القضائية في صناعة وترويج الخمور، أسس مصنعا سريا بمنطقة سيدي احمد اوعمر على جنبات وادي سوس ، مما مكنه من ترويج منتوجه على العديد من زبناءه من جميع الجماعات الترابية المحادية للمجال الترابي لمدينة اولاد التايمة .

وحجزت المصالح الدركية كمية هامة من مسكر الماحيا حوالي 200 لتر جاهزة للتوزيع بالتقسيط على المستهلكين، بالإضافة إلى كميات كبيرة من التين المخمر، المعدة للتقطير، وكذا العديد من الآليات والأواني والأنابيب والبراميل وقنينات الغاز المستعملة في عملية تقطير وصنع”الماحيا”.

و من المرتقب إحالته صباح اليوم على انظار النيابة العامة ، وبعدها على السجن الفلاحي بتارودانت ، في انتظار محاكمته بالمنسوب له .

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