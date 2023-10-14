الصحة العالمية:إمدادات طبية موجهة لغزة تصل إلى مصر
هبة بريس _ وكالات
أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، السبت، أن طائرة مساعدات طبية عاجلة موجهة لسكان غزة وصلت إلى مطار العريش في مصر.
وفي منشور عبر حسابه بمنصة “أكس” (تويتر سابقا)، قال إن “المنظمة على استعداد لنشر الإمدادات بمجرد السماح بوصول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح الحدودي”
وناشد مدير منظمة الصحة العالمية، إسرائيل أن تعيد النظر في قرار إجلاء 1.1 مليون شخص، لافتا إلى أنها “ستكون مأساة إنسانية”.
وتكررت الدعوات لفتح ممرات انسانية قبل غزو بري محتمل من جانب إسرائيل، خصوصا في اتجاه مصر عبر معبر رفح، وفق وكالة “فرانس برس”.
والجمعة، نزح آلاف الفلسطينيين من مدينة غزة في اتجاه جنوب القطاع بعد تحذيرات وجهها الجيش الإسرائيلي لإخلاء منازلهم ما يوحي بتحضيره لعملية برّية ردا على هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل.
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8 تعليقات
كل مايقع للمدنيين في غزة سببه الإستعمار الصيهوني لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نتمنى أن يسمح بالدخول إلى قطاع غزة بارسال لهم الأغذية والأدوية انها مساعدات إنسانية لاغير.
إنهم والله العظيم هم جد ماسة إلى هذه المساعدات الإنسانية لأن المشهد عندما تشاهدهم يتمزق قلبك ارجوكم يجب على الدول العربية الإسلامية بالتدخل الفوري لإنقاذ أبناء عزة..
كل من ساهم في مساندة إخواننا المسلمين والمسلمات في قطاع غزة بارسال لهم المساعدات الإنسانية عبر مصر فلهم جزيل الشكر والأجر.
العين تدمع والقلب يتألم واليد مكتوفة وكل ما أقوله هو يآرب فك الضغط عليهم وانصرهم ووحد كلمة الإسلام بالاله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا واجب على كل مسلم عربي ومسلمة بارسال لهم المساعدات الإنسانية ونتمنى ان تصلهم ولا يستغلونها الإسرائيليين لمصلحتهم..
المشكل الكبير والطامة الكبرى أن جميع المساعدات ترسل عبر مصر ولكن للاسف الشديد لم يتوصلوا بها ابناء الشعب الفلسطيني ، وإسرائيل تستمر في تجويعهم وقتلهم وتشريدهم وقطع الماء والكهرباء والطعام والغاز وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
للاسف الشديد حتى سيارة الإسعاف لم تصلهم من أجل إنقاذ المصابين ليس في قلبهم رحمة ولا شفقة من اي طين هؤلاء الاسرائليين لاحولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.