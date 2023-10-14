الصحة العالمية:إمدادات طبية موجهة لغزة تصل إلى مصر

هبة بريس _ وكالات

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، السبت، أن طائرة مساعدات طبية عاجلة موجهة لسكان غزة وصلت إلى مطار العريش في مصر.

وفي منشور عبر حسابه بمنصة “أكس” (تويتر سابقا)، قال إن “المنظمة على استعداد لنشر الإمدادات بمجرد السماح بوصول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح الحدودي”

وناشد مدير منظمة الصحة العالمية، إسرائيل أن تعيد النظر في قرار إجلاء 1.1 مليون شخص، لافتا إلى أنها “ستكون مأساة إنسانية”.

وتكررت الدعوات لفتح ممرات انسانية قبل غزو بري محتمل من جانب إسرائيل، خصوصا في اتجاه مصر عبر معبر رفح، وفق وكالة “فرانس برس”.

والجمعة، نزح آلاف الفلسطينيين من مدينة غزة في اتجاه جنوب القطاع بعد تحذيرات وجهها الجيش الإسرائيلي لإخلاء منازلهم ما يوحي بتحضيره لعملية برّية ردا على هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل.

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