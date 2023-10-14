A picture taken on October 10, 2023, shows the closed gates of the Rafah border crossing with Egypt. - Gaza's border crossing with Egypt, its only one that bypasses Israel, was hit by an Israeli air strike on October 10, 2023 for the second time in 24 hours, witnesses and a rights group said. Witnesses said the strike hit the no-man's land between the Egyptian and Palestinian gates, damaging the hall on the Palestinian side. (Photo by SAID KHATIB / AFP)

الصحة العالمية:إمدادات طبية موجهة لغزة تصل إلى مصر

2023-10-14 / 10:04
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هبة بريس _ وكالات

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، السبت، أن طائرة مساعدات طبية عاجلة موجهة لسكان غزة وصلت إلى مطار العريش في مصر.

وفي منشور عبر حسابه بمنصة “أكس” (تويتر سابقا)، قال إن “المنظمة على استعداد لنشر الإمدادات بمجرد السماح بوصول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح الحدودي”

وناشد مدير منظمة الصحة العالمية، إسرائيل أن تعيد النظر في قرار إجلاء 1.1 مليون شخص، لافتا إلى أنها “ستكون مأساة إنسانية”.

وتكررت الدعوات لفتح ممرات انسانية قبل غزو بري محتمل من جانب إسرائيل، خصوصا في اتجاه مصر عبر معبر رفح، وفق وكالة “فرانس برس”.

والجمعة، نزح آلاف الفلسطينيين من مدينة غزة في اتجاه جنوب القطاع بعد تحذيرات وجهها الجيش الإسرائيلي لإخلاء منازلهم ما يوحي بتحضيره لعملية برّية ردا على هجوم حركة حماس غير المسبوق على إسرائيل.

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‫7 تعليقات

  1. كل مايقع للمدنيين في غزة سببه الإستعمار الصيهوني لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  2. نتمنى أن يسمح بالدخول إلى قطاع غزة بارسال لهم الأغذية والأدوية انها مساعدات إنسانية لاغير.

  3. إنهم والله العظيم هم جد ماسة إلى هذه المساعدات الإنسانية لأن المشهد عندما تشاهدهم يتمزق قلبك ارجوكم يجب على الدول العربية الإسلامية بالتدخل الفوري لإنقاذ أبناء عزة..

  4. كل من ساهم في مساندة إخواننا المسلمين والمسلمات في قطاع غزة بارسال لهم المساعدات الإنسانية عبر مصر فلهم جزيل الشكر والأجر.

  5. العين تدمع والقلب يتألم واليد مكتوفة وكل ما أقوله هو يآرب فك الضغط عليهم وانصرهم ووحد كلمة الإسلام بالاله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.

  6. هذا واجب على كل مسلم عربي ومسلمة بارسال لهم المساعدات الإنسانية ونتمنى ان تصلهم ولا يستغلونها الإسرائيليين لمصلحتهم..

  7. المشكل الكبير والطامة الكبرى أن جميع المساعدات ترسل عبر مصر ولكن للاسف الشديد لم يتوصلوا بها ابناء الشعب الفلسطيني ، وإسرائيل تستمر في تجويعهم وقتلهم وتشريدهم وقطع الماء والكهرباء والطعام والغاز وحسبنا آلله ونعم الوكيل.

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