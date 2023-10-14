محلل سياسي ..الخطاب الملكي رسخ حيوية القيم المغربية

2023-10-14 / 09:38
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هبة بريس عبد الله عياش

قال المحلل السياسي محمد بودن ان “الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة يمثل رسالة بناء وتطوير و تطلع نحو المستقبل بحيث تؤكد مضامين الخطاب الملكي السامي التزام جلالة الملك محمد السادس بجعل انشغالات المواطنين على رأس أجندة الأولويات الوطنية .”

واشار رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية أن ” خطاب الملك محمد السادس رسخ حيوية القيم المغربية كعامل حاسم في تشكيل الشخصية و الهوية المغربية و مسيرة النجاح و التطوير و الصمود باعتبار القيم الأساس القوي للتغلب على التحديات التي كان آخرها زلزال الحوز وبناء توقعات نوعية جديدة في إطار القيم الدينية و الروحية للمغاربة و القيم الوطنية للأمة المغربية القائمة على الملكية و حب الوطن علاوة على قيم التضامن و التماسك الاجتماعي ،ومن منطلق الخطاب الملكي الذي يمثل امتداد لخطاب الذكرى 24 لعيد العرش على مستوى تأكيد القيم ،فإن القرارات المتخذة في عدة ميادين هي انعكاس للقيم المغربية.”

واعتبر الأخير أن “الخطاب الملكي السامي يمثل إعلانا عن مرحلة جديدة من البناء والتمكين في لحظة تذكر خلالها جلالة الملك المواطنين الضحايا و المصابين جراء زلزال الحوز فضلا عن تأكيد أولوية إعادة إعمار الأطلس الكبير و إبراز تضحيات القوات المسلحة الملكية و القوات الأمنية و القطاعات الحكومية و الإدارة الترابية في التخفيف من تداعيات الزلزال،و بالتالي فالإشادة الملكية بالجهد و التضامن يمثل قوة دفع للمزيد من العمل و وساما على صدر المجتمع و المؤسسات نظير ما تم تقديمه من تضامن و تعبئة و تآزر .”

ويرى بودن أن ” سمة الخطاب الملكي في هذا الموعد الدستوري الهام هو انه خطاب ملكي بنفس اجتماعي و مجتمعي في إطار القيم المشتركة التي تجعل من الأسرة اللبنة الأساسية وحجر الزاوية في المجتمع المغربي في إطار الزخم الذي خلقته الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة بخصوص إعادة النظر في مدونة الأسرة.”

واضاف أن “الخطاب الملكي يمثل خارطة طريق لميثاق اجتماعي و مجتمعي جماعي كما أنه يعكس نضج الأمة المغربية التي لطالما انتصرت قيمها في مواجهة المحن و التحديات عبر التاريخ و فتحت أفاقا عززت من مكانة المغرب الدولية و كرست الموقع الدافئ للأمة المغربية بين الأمم.”

وسجل ذات المتحدث إن تفعيل الدعم الاجتماعي المباشر وفق جدولة زمنية مدققة سيحدث فرقا في حياة المواطنين و الأطفال في وضعية صعبة

و سيمكن من الرفع من القدرة المعيشية و تحسين مؤشرات التنمية و الحد من الفقر و الهشاشة فضلا عن تجسيده لقيم التضامن بشكل يعكس بناء منظومة آمان اجتماعي للمواطنين تقوم على قواعد الكرامة و الإنصاف و الاستحقاق و الاستهداف النوعي. _ يقول بودن لهبة بريس _

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‫10 تعليقات

  5. الله بارك له في عمر جلالة الملك محمد السادس أعزه الله ونصره وحفظه الله ونسأله أن يحقق له كل الرجاء ورجاء شعبه الكريم..

  6. نتمنى أن تكون بداية موفقة للدورة الخريفية في البرلمان وأن تقوم الحكومة بتنزيل مضامين الدعم الاجتماعي..

  7. الله ينصرك ويحفظك ياملكنا الغالي. خطابه كان يمس الفئة الاجتماعية المعوزة ..

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