إنزكان : توقيف تاجر ” قرقوبي ” بحوزته 99 مليون سنتيم ( الصورة)
ع اللطيف بركة : هبة بريس
أسفرت عملية ترصد وتتبع للامن الولائي لأكادير ، في إطار محاربة المخدرات ، من توقيف شاب ثلاثيني أحد أكبر تجار أقراص ” القرقوبي ” بمختلف أصنافه بسوس ، بعد زوال يوم أمس الجمعة 13 أكتوبر الجاري، بداخل محل للاحذية الرياضية بالسوق المركزي لمدينة إنزكان .
وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بعين المكان عن حجز 1165 قرص مهلوس، علاوة على 30 غرام من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي قدره 99 مليون ستنيم، يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.
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11 تعليقات
تجارة المخدرات والممنوعات تهدد حياة الأفراد..
شكرا للشرطة على عملها الجبار..
مبلغ مالي مهم جدا يجب مصادرته لخزينة الدولة..
اللهم احفظ الأعين التي لا تنام والساهرة على أمن وسلامة المواطنين والوطن..
يجب تقديمه الى العدالة لينال جزاءه ..
رسالة إلى الشباب الذي يتناول المخدرات بشتى أنواعها .فالتجار يجنون أرباح خيالية بينما مستعملها يجني الأمراض الخطيرة ..
على الشرطة القيام بحملات أمنية مكثفة لايطاحة المزيد من التجار ..
تجار المخدرات ينشطون بأسوار المدارس والأحياء الهامشية..
الشرطة فخرنا جميعا لانهم يقوموا بحراسة وتطهير المجتمع من اللصوص وتجار الممنوعات..
اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وارزقنا الامن والاستقرار..
يجب الابتعاد عن المخدرات لأنها مضرة بالصحة..