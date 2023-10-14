إنزكان : توقيف تاجر ” قرقوبي ” بحوزته 99 مليون سنتيم ( الصورة)

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أسفرت عملية ترصد وتتبع للامن الولائي لأكادير ، في إطار محاربة المخدرات ، من توقيف شاب ثلاثيني أحد أكبر تجار أقراص ” القرقوبي ” بمختلف أصنافه بسوس ، بعد زوال يوم أمس الجمعة 13 أكتوبر الجاري، بداخل محل للاحذية الرياضية بالسوق المركزي لمدينة إنزكان .

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة بعين المكان عن حجز 1165 قرص مهلوس، علاوة على 30 غرام من مخدر الكوكايين ومبلغ مالي قدره 99 مليون ستنيم، يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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