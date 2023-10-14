طقس السبت.. غيوم مع احتمال نزول قطرات مطرية

هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تبقى الأجواء حارة نسبيا بكل من جنوب المملكة ومنطقة سوس، مع نزول أمطار ضعيفة ومتفرقة فوق كل من أقصى الشمال الغربي للبلاد،الريف، الأطلس الكبير والواجهة المتوسطية.

وستكون السماء غائمة أحيانا بالسهول الشمالية، الأطلس المتوسط والمنطقة الشرقية، حيث الفرصة مهيأة لاحتمال نزول قطرات مطرية، فضلا عن تناثر غبار محلي بالأقاليم الجنوبية.

كما سيلاحظ تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما محليا بشرق الواجهة المتوسطية وبجنوب الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 07 و 13 درجة بمرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية، ما بين 20 و26 درجة بجنوب البلاد وبمنطقة سوس. وستكون ما بين 14 و 20 درجة فيما تبقى من ربوع المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فسترتفع بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستكون في انخفاض بباقي الأرجاء.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين الدار البيضاء وسيدي إفني، وقليل الهيجان بباقي السواحل

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