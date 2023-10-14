تارودانت : العثور على جثة متحللة بداخل منزل بهوارة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

عثر على جثة شخص ، في درجة متقدمة من التحلل ، بداخل منزله بمدينة اولاد التايمة اقليم تارودانت .

وقالت مصادر الجريدة ، أن الجثة تعود لشخص في عقده السادس ، كات يعيش لوحده بالمنزل، قبل أن يعثر على جثته بسبب انبعاث روائح نتنة دفعت الجيران لاخطار المصالح الأمنية التي حلت على الفور مرفوقة بالشرطة العلمية والوقاية المدنية .

وامرت النيابة العامة، بإيداع الجثة قصد التشريح الطبي، بمستودع الأموات بالمستشفى الجهوي بأكادير، للوصول الى الأسباب الحقيقية وراء الوفاة .

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