والدة زوجة رئيس وزراء اسكتلندا تطلق نداء إستغاثة من غزة

هبة بريس - وكالات

نشر رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف، يوم الجمعة، شريط فيديو سجلته والدة زوجته من غزة وبدت فيه وهي تبكي وتستنكر دعوة إسرائيل لسكان شمال غزة بإخلاء منازلهم في ظل القصف المتكرر.

وكتب يوسف على منصة “إكس”: “ها هي إليزابيث النكلة والدة زوجتي.. على غرار غالبية سكان غزة لا علاقة لها بحماس. لقد طلب منها مغادرة غزة، لكن مثل بقية السكان، هي عالقة وليس لها أي مكان تتوجه إليه”.

وقالت النكلة في الشريط الذي نشر:”سيكون هذا هو الفيديو الأخير لي، أين قلوب الناس في العالم حتى يحدث هذا في مثل هذا اليوم وهذا العصر؟”.

وأضافت هذه الممرضة المتقاعدة: “مليون شخص بدون طعام أو ماء، الجيش الإسرائيلي يقصفهم.. أين سنضعهم، لا يمكن إجلاء كل هؤلاء الأشخاص من المستشفى.. أين الإنسانية؟”.

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