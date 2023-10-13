ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي في غزة الى 1900 قـ..ــتيل

هبة بريس - وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، مساء الجمعة، أن حصيلة القصف الإسرائيلي في قطاع غزة ارتفعت إلى 1900 قتيل.

وقالت الوزارة في بيان إن الضربات المتواصلة أدت إلى “ارتفاع عدد القتلى “إلى 1900 بينهم 614 طفلا و370 سيدة”.

وأضافت أن 7696 شخصا أصيبوا خلال ستة أيام من الرد الإسرائيلي على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على الدولة العبرية.

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