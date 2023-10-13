” إل جي” تعزز مفهوم “الحياة جيدة” من خلال فيلم العلامة الذي يركز على التفاؤل

هبة بريس - اقتصاد

قامت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) اليوم بتعزيز أثر رسالتها “الحياة جيدة” عبر إطلاق فيلم جديد في إطار حملة العلامة التجارية العالمية المستمرة. وينقل الفيلم المعنى الحقيقي لمفهوم “الحياة الجيدة” الذي تتبناه شركة “إل جي” ويشارك المشاهدين رسالة الشركة حول أهمية التفاؤل.

وتهدف حملة “الحياة جيدة” التي تم إطلاقها في غشت2023، إلى إلهام الناس لمواجهة التحديات بروح متفائلة خلال الأوقات الصعبة وتسلط الضوء على الطبيعة الدائمة لفلسفة وقيم علامة “إل جي” التجارية التي أيدتها الشركة باستمرار طوال تاريخها الناجح.

يتمحور الفيلم الذي تم عرضه مؤخراً ومدته 90 ثانية حول رجل في منتصف العمر يقرر أن يختار التفاؤل ليقود رحلته الشخصية ويتمكن بذلك التغلب على العقبات وتحقيق ما لم يكن أحد يعتقد أنه قادر على تحقيقه. ويبدو على بطل الرواية في البداية نظرة تخوّف وهو يحاول ركوب لوح تزلج في أحد شوارع الضواحي. ومع مرور أحداث الفيلم، يصبح البطل أكثر تصميماً ويبدأ في التزحلق برشاقة فوق الأسفلت وترتسم ابتسامة سعيدة وواثقة على وجهه.

تتمحور الرسالة الأساسية لهذه القصة المؤثرة حول الروح المتفائلة في كل شخص التي يمكن الوصول إليها بمجرد اتخاذنا لقرار احتضانها. وباستخدام لوح التزلج كرمز للحياة، يشير الفيلم إلى أن أي هدف أو حلم يمكن تحقيقه إذا كان الشخص شجاعاً ومتفائلاً بما يكفي لتجاوز القيود المتصورة للوصول إلى هدفه.

تم تصوير وإخراج الفيلم الخاص بعلامة “إل جي”على يد مجموعة من المبدعين ذوي الخبرة بقيادة نيكولاي فوجلسيغ، المخرج الحائز على جائزة إيمي، والذي توضّح قصته البسيطة والساحرة ما يمكن أن يحدث عندما يختار المرء السير في طريق التفاؤل.

وصرح نيكولاي فوجلسيغ: “جاءت إل جي إليّ بفكرة مشاركة معنى فلسفتها الحياة جيدة من خلال اختيار التفاؤل، وأعجبتني الفكرة على الفور. أحب قصة البطل غير المتوقع الذي يغامر بالخروج من منطقة راحته ويستخدم التفاؤل للتغلب على التحديات التي يواجهها. أنا شخصياً أشعر أنه تذكير مهم بعدم اتباع السلبية وعيش الحياة بكافة تفاصيلها وعلى أكمل وجه”.

وبينما تقوم “إل جي” بتحويل سير أعمالها، تعمل الشركة على تغيير طريقة تواصلها مع العملاء والجهات المتدخلة، من خلال إعادة تصوّر علامتها التجارية، لتنشر قيم وفلسفة “الحياة جيدة” في تجربة العميل. وغطت الحملة حتى الآن بعض المعالم الأكثر شهرة في مدن مختلفة حول العالم، وشملت دبي ولندن ونيويورك وسيول.

ومن جانبه قال جيونج سيوك (جي إس) لي، نائب الرئيس الأول ورئيس مركز التسويق العالمي لدى شركة إل جي: “تمثل الحياة جيدة التزامنا الثابت بجعل حياة الناس أفضل من خلال الابتكار. وتماشياً مع رؤيتنا المستقبلية لنصبح شركة حلول الحياة الذكية الأكثر تميزاً، قررنا أن نتواصل مع مختلف عملائنا في بطريقة أكثر ديناميكية وشبابية”.

وقال كيم هيو أون، نائب رئيس مركز التسويق العالمي لدى شركة إل جي: “نهدف من خلال حملتنا العالمية إيصال رسالتنا المتمثلة في الحياة جيدة وإلهام وتشجيع العملاء على التعامل مع الحياة من منظور متفائل. ونأمل أن يتمكن فيلم علامتنا التجارية من نشر التفاؤل بين العملاء وإحداث أثر إيجابي في حياتهم”.

يمكنكم مشاهدة فيلم العلامة التجارية على قناة LG Global على اليوتيوب (www.youtube.com/GlobalLG).

www.youtube.com/GlobalLG

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