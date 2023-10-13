على متنه 30 مهاجرا سريا ..البحث عن قارب انطلق من سواحل الحسيمة ببحر البوران
هبة بريس - متابعة
تواصل البحرية الاسبانية عملية بحث واسعة عن قارب يقل العشرات من المهاجرين السريين المغاربة ببحر البوران .
وبحسب منظمة مدنية اسبانية ، فالقارب على متنه 30 مهاجرا سريا أقحروا من سواحل الحسيمة حيث لم يظهر لهم أثر منذ أزيد من 30 ساعة .
وأطلقت المنزمة نداء للسلطات الاسبانية قصد تكثيف البحث عن القارب الذي يقل مهاجرين سريين .
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0
6 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
عساهم بخير
الهجرة الغير شرعية محرمة شرعا
اللهم احفظنا يارب
الذي يحرك يغامر بحياته ولا أراه ليس بإنسان عاقل
لا حول ولا قوة الا بالله. الهجرة السرية انتحار والعياذ بالله.