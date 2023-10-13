على متنه 30 مهاجرا سريا ..البحث عن قارب انطلق من سواحل الحسيمة ببحر البوران

2023-10-13 / 22:15
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هبة بريس - متابعة

تواصل البحرية الاسبانية عملية بحث واسعة عن قارب يقل العشرات من المهاجرين السريين المغاربة ببحر البوران .

وبحسب منظمة مدنية اسبانية ، فالقارب على متنه 30 مهاجرا سريا أقحروا من سواحل الحسيمة حيث لم يظهر لهم أثر منذ أزيد من 30 ساعة .

وأطلقت المنزمة نداء للسلطات الاسبانية قصد تكثيف البحث عن القارب الذي يقل مهاجرين سريين .

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