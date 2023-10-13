فرانش مونتانا يحل بالمغرب من أجل حفله بالبيضاء

القسم الفني: هبة بريس

حل النجم المغربي كريم خربوش المعروف ب ” فرانش مونتانا”،-حل- بالمغرب من أجل التحضير لحفله الذي من يرتقب إحيائه 11 نونبر بمدينة الدار البيضاء.

وتقاسم النجم العالمي مع متابعيه بمنصات التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي توثق قيامه بمجموعة من الأنشطة بالمغرب.

وجدير بالذكر أن فرانش مونتانا صرح في وقت سابق أن ريع حفله القادم سيخصص بالكامل لفائدة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب مجموعة من المدن المغربية.

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