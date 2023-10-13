العطلة المدرسية.. شركة الطرق السيارة توصي مستخدمي الطريق السريع بتوخي الحذر

هبة بريس - و م ع

أفادت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب أن شبكة الطرق السيارة بأكملها ستشهد حركة مرور مهمة بمناسبة العطلة المدرسية.

وذكرت الشركة في بلاغ لها أن الأمر يتعلق باليوم الجمعة ما بين الساعة الثالثة زوالا والعاشرة ليلا، ويوم غد السبت ما بين الساعة التاسعة صباحا والواحدة بعد الزوال، وخلال الفترة ما بين الرابعة زوالا والعاشرة ليلا يوم الأحد 22 أكتوبر الذي يصادف الرجوع من العطلة.

ومن أجل سفر آمن ومريح، يضيف البلاغ، توصي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب زبائنها – مستعملي الطريق السيار بتنظيم تنقلاتهم قبل السفر، والاستعلام عن حالة حركة المرور الآنية من خلال تحميل تطبيق” ADMTRAFIC”.

وفي السياق نفسه، دعت الشركة مستعملي الطريق السيار إلى أخذ قسط من الراحة بعد كل ساعتين من السياقة ومراقبة حالة العجلات، وعدم استعمال ممر الطوارئ إلا في حالات الضرورة القصوى.

وتنصح الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب بالاطلاع على الرصيد المتبقي في (الباس جواز) الخاص بهم وإعادة تعبئته قبل التنقل في الطريق السيار.

كما أوصت الشركة زبناءها مستعملي الطريق السيار بتوخي المزيد من اليقظة أثناء المرور عبر مناطق الضباب الكثيف أو التساقطات المطرية، مع تخفيف السرعة، واحترام مسافة الأمان، وتشغيل الأضواء الضرورية للعربة حتى في وضح النهار.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0