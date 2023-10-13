رئيس البنك الدولي يشيد بجهود الملك لتعميم الحماية الاجتماعية

هبة بريس -

أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، اليوم الجمعة، بجهود الملك محمد السادس من أجل تعميم الحماية الاجتماعية، وكذا ريادة والتزام جلالته لفائدة النهوض بظروف عيش المغاربة.

وقال بانغا في تصريح للصحافة على هامش الاستقبال الذي حظي به إلى جانب المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، من طرف الملك “أشيد بجهود جلالة الملك من أجل النهوض بالحماية الاجتماعية بالمملكة”.

وأعرب بانغا عن اعتزازه بالاسقبال الذي حظي به من قبل جلالة الملك، معربا عن امتنانه لحفاوة الاستقبال الذي خص به المغرب المشاركين في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بمراكش من 9 إلى 15 أكتوبر.

وجدد السيد بانغا دعم البنك الدولي للمغرب في فترة ما بعد الزلزال.

وترأس الملك محمد السادس عشية اليوم الجمعة بالرباط، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، ووجه جلالته بهذه المناسبة خطابا إلى أعضاء البرلمان بحضور رئيس مجموعة البنك الدولي والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي اللذين يشاركان في الاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين.

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