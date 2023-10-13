فقرات متنوعة بالنسخة الثامنة لمهرجان هوارة الدولي للمسـرح

القسم الفني: هبة بريس

احتفاء بذكرى عيد المسيرة الخضراء، ينظم منتدى أنفاس للثقافة والفن بشراكة مع جماعة أولاد تايمة والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وبدعم من وزارة الشباب والثقافة والتواصل- قطاع الثقافة- فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان هوارة الدولي للمسرح بمدينة أولاد تايمة إقليم تارودانت، وذلك من 18 إلى 21 اكتوبر 2023.

وتتميز في هذه الدورة، التي تنعقد إيمانا بالدور الهام الذي تلعبه الوسائط الفنية والفنون الجميلة في الدبلوماسية الموازية والتعريف بالقضايا الوطنية، بحضور وازن لعدد من الدول، تتوزع بين فرق مسرحية وإعلاميين وفنانين.

كما تم اختيار عروض مسرحية، تضم نجوم التلفزيون والمسرح المغربي، حيث يعرف البرنامج العام للدورة، تقديم العديد من العروض المسرحية، وهي، مسرحية “الحصلة ..لا هنا لا لهيه ” لفرقة نسيج الفنون والثقافة الدار البيضاء، ومسرحية ”المرأة التي قالت لا ” لفرقة المسرح الجامعي الدار البيضاء.

كما تشارك في الدورة، أيضا مسرحية DON DINERO لفرقة THEATRO DEL DUENDE من اسبانيا، فضلا عن مسرحية “خلخال أ غربال” لفرقة فانوراميك من مراكش، ومسرحية ” قوم قرقبيس” لفرقة ألوان للمسرح من أولاد تايمة.

وستعرف هذه الدورة، حسب ندوة صحافية نظمت بالمناسبة، تنظيم ندوة وطنية حول دور الإعلام والوسائط الفنية في التعريف بالقضايا الوطنية، بالإضافة إلى ورشات فنية وماستر كلاس وحفل توقيع كتب مسرحية.

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