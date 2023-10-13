ألمانيا..مـ..ـصرع 7 أشخاص في حادث انقلاب حافلة مكتظة بالمهاجرين

هبة بريس - وكالات

لقي سبعة أشخاص حتفهم وأصيب 16 آخرين في حادث مروري في جنوب ألمانيا، لحافلة صغيرة يشتبه بأنها كانت تقوم بتهريب مهاجرين.

وانقلبت السيارة الفان المكتظة، التي كان بداخلها 23 فرداً يشتبه أنهم مهاجرين، صباح اليوم الجمعة (13 أكتوبر 2023)، أثناء محاولتها الهروب من نقطة تفتيش على طريق سريع في بافاريا جنوب ألمانيا. وتم نقل المصابين وبعضهم في حالة خطيرة إلى المستشفيات القريبة.

ووقع الحادث على الطريق السريع رقم 94 بالقرب من الحدود النمساوية. وأصيب جميع الركاب، بمن فيهم أطفال، بإصابات طفيفة على الأقل، فيما أصيب البعض بإصابات خطيرة. والكثير منهم لم يكونوا يضعون أحزمة الأمان. وفيما يعتقد أن معظم الركاب من سوريا وتركيا، قالت الشرطة إنه لم يُعرف بعد من أين أتى الضحايا او جنسياتهم.

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