أمن الحسيمة يطيح بعشريني بتهمة الاتجار بالبشر والهجرة السرية

2023-10-13 / 20:08
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هبة بريس -

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الحسيمة بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الخميس من إيقاف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في نشاط شبكة إجرامية متخصصة في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وقد جرى توقيف المشتبه به في حالة تلبس بالتحضير لتنفيذ عملية للهجرة غير الشرعية عبر المسالك البحرية لفائدة ستة مرشحين جرى ضبطهم برفقته، فيما مكنت إجراءات التفتيش التي واكبت هذه العملية من ضبط قارب مطاطي مزود بمحرك بحري وعدد من البراميل التي تحتوي على وقود البنزين، فضلا عن حجز مجموعة من المضخات الهوائية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع المرشحين للبحث القضائي الذي تجريه المصلحة الجهوية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الارتباطات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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