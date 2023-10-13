حزب التقدم والاشتراكية يُدين الحرب الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني

هبة بريس - الرباط

أدان المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه ليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، الحرب الاسرائيلية على قطاع عزة وعدد من المناطق الفلسطينية .

وقال الحزب في بلاغ له توصلت هبة بريس بنسخة منه، إن “المكتبَ السياسي يُدين بشدة التصعيدَ العسكريَّ الإجرامي لقوات الاحتلال الغاصب بدعمٍ سياسي وعسكري وإعلامي ومالي أعمى وغير مقبول من أمريكا وعددٍ من الدول الغربية الأخرى. كما يُدينُ الحصار المطلق واللاإنساني المفروض كعقابٍ جماعي ظالم على غزة وساكنتـــها، بما أدى حتى الآن إلى سقوطِ آلاف الشهداء والمُصابين، وإلى تدمير همجي للبيوت والممتلكات، وإلى منع مرور المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإلى حرمان الشعب الفلسطيني بها من الماء والكهرباء والغذاء والدواء والوقود وغير ذلك من المواد الأساسية”.

وأضاف بلاغ رفاق بنعبد الله السبيل الوحيد لإقرار السلام، بالنسبة لجميع شعوب وبلدان المنطقة، يكمن في الإقرار النهائي والعادل للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي طليعتها حقه في إقامة دولته المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس.

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