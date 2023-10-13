حزب التقدم والاشتراكية يُدين الحرب الاسرائيلية على الشعب الفلسطيني

2023-10-13 / 20:00
0
هبة بريس - الرباط

أدان المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في اجتماعه ليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، الحرب الاسرائيلية على قطاع عزة وعدد من المناطق الفلسطينية .

وقال الحزب في بلاغ له توصلت هبة بريس بنسخة منه، إن “المكتبَ السياسي يُدين بشدة التصعيدَ العسكريَّ الإجرامي لقوات الاحتلال الغاصب بدعمٍ سياسي وعسكري وإعلامي ومالي أعمى وغير مقبول من أمريكا وعددٍ من الدول الغربية الأخرى. كما يُدينُ الحصار المطلق واللاإنساني المفروض كعقابٍ جماعي ظالم على غزة وساكنتـــها، بما أدى حتى الآن إلى سقوطِ آلاف الشهداء والمُصابين، وإلى تدمير همجي للبيوت والممتلكات، وإلى منع مرور المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإلى حرمان الشعب الفلسطيني بها من الماء والكهرباء والغذاء والدواء والوقود وغير ذلك من المواد الأساسية”.

وأضاف بلاغ رفاق بنعبد الله السبيل الوحيد لإقرار السلام، بالنسبة لجميع شعوب وبلدان المنطقة، يكمن في الإقرار النهائي والعادل للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي طليعتها حقه في إقامة دولته المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of على متنه 30 مهاجرا سريا ..البحث عن قارب انطلق من سواحل الحسيمة ببحر البوران

على متنه 30 مهاجرا سريا ..البحث عن قارب انطلق…

2023-10-13 / 22:15
Photo of أكادير : حجز كمية من الكوكايين داخل سيارة لمهاجر بإيطاليا

أكادير : حجز كمية من الكوكايين داخل سيارة لمهاجر…

2023-10-13 / 21:59
Photo of مجلة الشرطة تسلط الضوء في عددها الجديد على نشأة ورهانات الأمن السياحي

مجلة الشرطة تسلط الضوء في عددها الجديد على نشأة…

2023-10-13 / 21:41
Photo of العطلة المدرسية.. شركة الطرق السيارة توصي مستخدمي الطريق السريع بتوخي الحذر

العطلة المدرسية.. شركة الطرق السيارة توصي مستخدمي الطريق السريع…

2023-10-13 / 21:30
Photo of رئيس البنك الدولي يشيد بجهود الملك لتعميم الحماية الاجتماعية

رئيس البنك الدولي يشيد بجهود الملك لتعميم الحماية الاجتماعية

2023-10-13 / 20:52
Photo of أمن الحسيمة يطيح بعشريني بتهمة الاتجار بالبشر والهجرة السرية

أمن الحسيمة يطيح بعشريني بتهمة الاتجار بالبشر والهجرة السرية

2023-10-13 / 20:08
Photo of الملك يستقبل رئيس البنك الدولي ومديرة النقد الدولي

الملك يستقبل رئيس البنك الدولي ومديرة النقد الدولي

2023-10-13 / 19:46
Photo of طنجة المتوسط ..مراقبة دقيقة ورصد متواصل لمنع تسرب “حشرة البق”

طنجة المتوسط ..مراقبة دقيقة ورصد متواصل لمنع تسرب “حشرة…

2023-10-13 / 19:23
Photo of طنجة..محاولة تهريب أقراص مهلوسة تطيح بشخص في يد الشرطة

طنجة..محاولة تهريب أقراص مهلوسة تطيح بشخص في يد الشرطة

2023-10-13 / 18:58
Photo of جنرالات الجزائر في ورطة …البوليساريو ستكون على قائمة جماعة إرهابية

جنرالات الجزائر في ورطة …البوليساريو ستكون على قائمة جماعة…

2023-10-13 / 18:53

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق