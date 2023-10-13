الإشاعة ترسل رشيد الوالي إلى المستشفى و الأخير يفند الخبر

2023-10-13 / 19:47
نجلاء مزيان: هبة بريس

نفى الفنان المغربي رشيد الوالي الأخبار المتداولة بمنصات التواصل الاجتماعي إصابته بوعكة صحية.

وحرص الفنان المغربي على طمأنة محبيه عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، قائلا:”هناك شائعات عن مرضي، أنا بخير أعرض فيلم الطابع للجالية المغربية بفرنسا حاليا وشكرا لكم”.

وواصل المتحدث ذاته قائلا :”الله ينور قلبكم ويجازيكم على الخوف ديالكم والدعاء بالصحة والعافية، الله يعطيكم قد نيتكم ويخلي ليكم كل عزيز، أحبكم من قلبي”.

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