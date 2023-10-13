الملك يستقبل رئيس البنك الدولي ومديرة النقد الدولي

2023-10-13 / 19:46
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هبة بريس -

استقبل الملك محمد السادس،مساء اليوم الجمعة 13 اكتوبر 2023،، رئيس البنك الدولي السيد أجاي بانغا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا جورجيفا، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة.

وترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، عشية اليوم الجمعة بالرباط، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وحضر “أجاي بانغا”، رئيس البنك العالمي، و”كريستالينا غورغييفا”، مديرة صندوق النقد الدولي، مراسيم الخطاب الملكي الذي ألقاه محمد السادس مساء اليوم .

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تعليق واحد

  1. من الافضل أن يستقيل من رئاسة لجنة القدس
    فهي مسؤولية كبيرة ولن يقدر عليها اي احد في زمن يباد فيه المسلمون في ارض المقدس ولا احد من الحكام يستطيع ان يتكلم خوفا من امريكا و اسرائيل
    اتخشونهم ام تخشون فاطر السموات

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