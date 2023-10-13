الملك يستقبل رئيس البنك الدولي ومديرة النقد الدولي

2023-10-13 / 19:46
0

استقبل الملك محمد السادس،مساء اليوم الجمعة 13 اكتوبر 2023،، رئيس البنك الدولي السيد أجاي بانغا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي السيدة كريستالينا جورجيفا، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة.

وترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، عشية اليوم الجمعة بالرباط، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وحضر “أجاي بانغا”، رئيس البنك العالمي، و”كريستالينا غورغييفا”، مديرة صندوق النقد الدولي، مراسيم الخطاب الملكي الذي ألقاه محمد السادس مساء اليوم .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طنجة المتوسط ..مراقبة دقيقة ورصد متواصل لمنع تسرب “حشرة البق”

طنجة المتوسط ..مراقبة دقيقة ورصد متواصل لمنع تسرب “حشرة…

2023-10-13 / 19:23
Photo of طنجة..محاولة تهريب أقراص مهلوسة تطيح بشخص في يد الشرطة

طنجة..محاولة تهريب أقراص مهلوسة تطيح بشخص في يد الشرطة

2023-10-13 / 18:58
Photo of جنرالات الجزائر في ورطة …البوليساريو ستكون على قائمة جماعة إرهابية

جنرالات الجزائر في ورطة …البوليساريو ستكون على قائمة جماعة…

2023-10-13 / 18:53
Photo of قرار منع تصدير زيت الزيتون لن يغير ثمنه في السوق الداخلي

قرار منع تصدير زيت الزيتون لن يغير ثمنه في…

2023-10-13 / 17:37
Photo of فاس..الوكيل العام يحيل مستشارا جماعيا من البام للمحاكمة

فاس..الوكيل العام يحيل مستشارا جماعيا من البام للمحاكمة

2023-10-13 / 17:30
Photo of إختلاس أموال.. 3 سنوات حبسا لمستخدمين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة .

إختلاس أموال.. 3 سنوات حبسا لمستخدمين بالوكالة المستقلة لتوزيع…

2023-10-13 / 17:24
Photo of الإسيسكو : النساء يتحملن الحصيلة الأثقل في الاضطرابات العقلية والنفسية

الإسيسكو : النساء يتحملن الحصيلة الأثقل في الاضطرابات العقلية…

2023-10-13 / 16:25
Photo of المغرب يمنع تصدير الزيت والزيتون إلا برخصة إستثنائية إضافية

المغرب يمنع تصدير الزيت والزيتون إلا برخصة إستثنائية إضافية

2023-10-13 / 15:59
Photo of الطرق في العطلة .. توصيات شركة الطرق السيارة

الطرق في العطلة .. توصيات شركة الطرق السيارة

2023-10-13 / 15:53
Photo of اشتوكة : تصرفات رئيس جمعية الآباء تغضب أساتذة إعدادية 20 غشت

اشتوكة : تصرفات رئيس جمعية الآباء تغضب أساتذة إعدادية…

2023-10-13 / 14:49

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق