البيت الأبيض يعلن أول رحلة طيران لإجلاء أمريكيين من إسرائيل

2023-10-13 / 19:28
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هبة بريس - وكالات

أعلن البيت الأبيض أن أول رحلة طيران عارض نظمتها الخارجية الأمريكية لنقل أمريكيين من إسرائيل خلال الصراع في غزة، قد غادرت إسرائيل وهي الآن في طريقها إلى موقع لم يكشف عنه في أوروبا.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين يوم الجمعة: “يسعدنا أن نعلن أن أول رحلة طيران عارِض تنظمها وزارة الخارجية غادرت إسرائيل وهي في طريقها الآن إلى أوروبا”.

وأضاف كيربي: “نتوقع مغادرة رحلات جوية أخرى في الأيام المقبلة. وستواصل وزارة الخارجية تنظيم رحلات الطيران العارض هذه ما دام هناك طلب من المواطنين الأمريكيين على المساعدة في المغادرة”.

وفي سياق متصل، أفادت شبكة “سي إن إن” قبل يومين نقلا عن مصادر إسرائيلية بأن مفاوضات جارية للسماح للأمريكيين والمدنيين الفلسطينيين بمغادرة غزة إلى مصر قبل بدء العملية البرية.

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