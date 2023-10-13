طنجة المتوسط ..مراقبة دقيقة ورصد متواصل لمنع تسرب “حشرة البق”

هبة بريس -

يواصل مختلف المتدخلين في منظومة الرصد والمراقبة الصحية الحدودية بميناء طنجة المتوسط عمليات المراقبة الدقيقة للبواخر، لمنع انتشار وتسرب حشرة بق الفراش إلى التراب الوطني.

ويتم بشكل تلقائي مراقبة كافة البواخر القادمة من موانئ البلدان التي تعاني من انتشار استثنائي لحشرة بق الفراش، حيث تخضع السفن لعملية تفتيش دقيق في عرض ميناء طنجة المتوسط، قبل منحها ترخيص الرسو.

في هذا الإطار، أكد رئيس مصلحة المراقبة الصحية بميناء طنجة المتوسط، عبد الرحيم الراشدي، أنه في إطار جهود الوقاية من تفشي حشرة بق الفراش بالموانئ المغربية، وضعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تدابير لمراقبة السفن القادمة من موانئ البلدان التي تعاني من هذه الحشرة، مشددا على أن “عملية مراقبة السفن المعنية تتم خارج الموانئ المغربية”.

في هذا الإطار، أشار المسؤول، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن السلطات الصحية بميناء طنجة المتوسط قامت اليوم الخميس بتفتيش إحدى السفن تنفيذا لهذه التدابير، مبرزا أن عملية التفتيش تنطلق بمراقبة الوثائق الصحية للباخرة، لاسيما شهادة التعقيم والقضاء على الحشرات، التي يتعين أن تحصل عليها الباخرة من الميناء الذي انطلقت منه، ثم تفتيش مصحة الباخرة والغرف المتواجدة بها وفق الضوابط الصحية المعمول بها . وأبرز أنه إذا كانت نتيجة عملية المراقبة سلبية، يسمح للباخرة بالرسو وتفريغ حمولتها ونزول المسافرين، بينما يتم بالمقابل، أي إذا كانت نتيجة التفتيش إيجابية، إخضاع الباخرة للحجر تماشيا مع المقتضيات الوطنية والدولية ذات الصلة.

وخلص السيد الراشدي إلى أنه تمت لحد الساعة، وبكافة الموانئ المغربية، إجراء عمليات مراقبة ل 27 باخرة، 7 عمليات من بينها على مستوى ميناء طنجة المتوسط، موضحا أن “نتيجة كل هذه العمليات كانت سلبية”.

من جهته، أشار الرائد كمال لخماس، مدير قبطانية المركب المينائي طنجة المتوسط، أنه تبعا لمذكرة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، المتعلقة بالمراقبة الصحية الخاصة بانتشار حشرة البق، وضعت السلطة المينائية رهن إشارة البواخر المعنية بالتفتيش، زورقا خاص بنقل ضباط الصحة إلى نقطة الانتظار بعرض البحر، مما يتيح لهم القيام بعمليات المراقبة قبل السماح للبواخر بالرسو.

وتابع أن السلطة المينائية لطنجة المتوسط تؤكد، في هذا الإطار، انخراطها ومساهمتها في إنجاح جهود السلطات في الوقاية من انتشار حشرة البق، مذكرا أنه تم اعتماد إجراء تفتيش البواخر في عرض البحر وقبل الترخيص لرسوها بالميناء منذ السابع من أكتوبر الجاري.

وكانت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية قد أعلنت، في 4 أكتوبر الجاري، عن تأهب منظومة الرصد القائم على الأحداث للكشف المبكر عن أي حادث صحي غير عادي، مؤكدة أنها اتخذت كافة التدابير الملائمة للحد من خطر انتشار وتسرب حشرة بق الفراش إلى التراب الوطني، وذلك بالتنسيق مع كافة المتدخلين.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0