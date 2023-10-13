العسكر الجزائري يمنع بالقوة وقفات تضامن مع ساكنة غزة
هبة بريس - متابعة
منع الأمن الجزائري اليوم الجمعة، وقفات تضامن مع ساكنة قطاع غزة على اثر العدوان الذي يشنه الطيران الاسرائيلي وأدى الى سقوط المائات من القتلى بينهم أطفال ونساء .
ووثق عدد من الجزائريين ، لجوء القوات الامنية الجزائرية الى استخدام القوة لمنع الوقفات التضامنية مع ساكنة قطاع غزة، الامر الذي يسائل تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بخصوص شعاراته الرنانة بدعم القضية الفلسطينية .
في ذات السياق، فجر “علي بلحاج”، نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية، فضيحة مدوية في وجه نظام العسكر الحاكم في الجارة الشرقية، بعد أن كشف زيف وازدواجية مواقفه فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث أكد أن الكابرانات أصدروا قرارا بمنع كل أشكال التضامن مع غزة، وحرموها تحريما أثار غضب الشارع الجزائري.
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11 تعليقات
خبر یفتقد للدقۃ والمصداقیۃ رغم اختلافنا مع کابرانات الجزائر، نتصحف وبکل تواضع مواقع صحف وقنوات اخباریۃ لعدید من الدول وکانت ھناک مظاھرات في الجزائر دون مضایقتھا۔ للامانۃ الجزائر من قلیل الدول العربیۃ التي تحفظت علی البیان الختامي لوزراء خارجیۃ الدول العربیۃ الاخیر في القاھرۃ والذي ساوی بین الضحیۃ والجلاد، بین محتل غاصب وشعب سلبت ارضہ۔ فمن حقہ الدفاع عن نفسہ ولو سقط قتلی مدنیین، من یتکلم عن اطفال وشیوخ نساء غزۃ الذین یذبحون امام انظار عالم غربي منافق وظالم الذي یتباکی علی اکرانیا ویتشدق بالدفاع عن حقوق الانسان۔
البوليساريو جماعة إرهابية تهدد المنطقة والجزائر تساعدها..
الجزائر تشجع الإرهاب وتحاول خلق الفتنة ..
كبرانات الجزائر تدعي الكذب والنفاق بدفاعها على القضية الفلسطينية العادلة..
قال رَسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه
اود فقط ان اعبر لکم عن کامل آحتراماتي لکم ولھذا المنبر المتمیز والرائد رغم۔اختلافنا احیانا في بعض الاحیان وھو امر طبیعي لان الاختلاف یبقی اساس الوجود والاستمراریۃ واثراءا للنقاش وتعدد وجھات النظر۔ فتقبلوا منا کامل التقدیر والاحترام مرۃ اخری۔
اننا نعيش علامات الساعة ونرها في الجزائر
لا اسدق ما اقراه علا هده الدولة الجزائر لم تعد تعرف اي طريق تسلكه
باراكا من الصحافة ديال العار. شوف غير الخطبة ديال الجمعة فالمساجد اليوم و السيمي و القوات المساعدة مطوقين المساجد تقول راه حنا اللي عندنا الحرب و لا وجود لردة فعل رسمية للدولة مما يقع في فلسطين. كتهمنا أخبارنا أش درنا حنا ماشي آش دارو الخرائر.
ليتها لم تكن جارتنا للاسف تاكد علا حقدها وكراهيتها التي في قلبها وخطواتها تتقدم في طريق الإرهاب
ليس لهم الحق في منعهم عن التعبيبري فيما يحسون به من جهة اخوانهم الفلسطينيين جبناء