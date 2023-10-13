العسكر الجزائري يمنع بالقوة وقفات تضامن مع ساكنة غزة

2023-10-13 / 19:19
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هبة بريس - متابعة

منع الأمن الجزائري اليوم الجمعة، وقفات تضامن مع ساكنة قطاع غزة على اثر العدوان الذي يشنه الطيران الاسرائيلي وأدى الى سقوط المائات من القتلى بينهم أطفال ونساء .

ووثق عدد من الجزائريين ، لجوء القوات الامنية الجزائرية الى استخدام القوة لمنع الوقفات التضامنية مع ساكنة قطاع غزة، الامر الذي يسائل تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بخصوص شعاراته الرنانة بدعم القضية الفلسطينية .

في ذات السياق، فجر “علي بلحاج”، نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية، فضيحة مدوية في وجه نظام العسكر الحاكم في الجارة الشرقية، بعد أن كشف زيف وازدواجية مواقفه فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، حيث أكد أن الكابرانات أصدروا قرارا بمنع كل أشكال التضامن مع غزة، وحرموها تحريما أثار غضب الشارع الجزائري.

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