مـ..ـقتل صحافي لبناني وجرح خمسة آخرين في قصف إسـ..ـرائيلي على جنوب لبنان

هبة بريس - وكالات

تعرض جنوب لبنان لقصف إسرائيلي على بلدة العديسة في القطاع الشرقي وبلدتي الضهيرة وعلما الشعب في القطاع الغربي، وطال في الأخيرة سيارة طواقم صحفية، مما أدى إلى مقتل مصور صحفي وجرح 5 صحفيين آخرين، بحسب مصادر عسكرية لبنانية.

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أن إسرائيل استهدفت اليوم في خراج بلدة علما الشعب “برج مراقبة غير مشغول للجيش يستعمل بشكل ظرفي أثناء تنفيذ المهمات والتدابير الأمنية، ولم يسجّل وقوع إصابات في صفوف العسكريين”.

وخلال الأيام الماضية، توترت الأوضاع على الحدود بين لبنان وإسرائيل بعد أن أطلق حزب الله يوم الأحد الماضي صواريخ باتجاه مواقع عسكرية في مزارع شبعا دعما لعملية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم السبت الماضي، وردت القوات الإسرائيلية بإطلاق نيران المدفعية الثقيلة مستهدفة عدة مناطق في شرق جنوب لبنان.

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