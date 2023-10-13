أكادير : حجز كمية من الكوكايين داخل سيارة لمهاجر بإيطاليا

2023-10-13 / 21:59
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

أودعت النيابة العامة بأكادير ، مهاجر مغربي بإيطاليا ، السجن المدني بأيت ملول ، بعد التحقيق معه ، فيما وجد من مخدرات بداخل سيارته المرقمة بالخارج .

وكانت فرقة كوكبة الدراجين التابعة لسرية الدرك بأكادير، قد أوقفت سيارة رباعية دفع المشكوك فيها، بسد قضائي بمنطقة أمسكرود على الطريق السيار أكادير مراكش قرب محطة الآداء .

وبعد إخضاع السيارة الموقوفة لبروتوكول المراقبة، قبل أن يتم إخضاعها لتفتيش دقيق من طرف قائد المركز وعناصره خصوصا بعد ظهور إرتباك على السائق، مكن حجز كميات مهمة من مخدر الكوكايين كانت مخبأة بعناية داخل السيارة ليتم توقيف السائق وحجز السيارة.

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