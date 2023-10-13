طنجة..محاولة تهريب أقراص مهلوسة تطيح بشخص في يد الشرطة

2023-10-13 / 18:58
0
هبة بريس - مكتب طنجة

أوقفت عناثر الشرطة القضائية التابعة لمدينة العرائش، مساء امس الخميس، شخصا متلبسا بحيازة كمية هامة من أقراص الهلوسة “إكستازي”.

وحسب بلاغ أمني، فإن الموقوف جرى اعتقاله بمدخل العرائش قادما من مدينة طنجة على متن سيارة من نوع “فياط أونو”، وقد تم العثور داخل السيارة على حوالي ألفي قرص مخدر.

وفور اكتشاف تلك الكمية من الأقراص المخدرة، جرى إيقاف صاحب السيارة ونقله إلى الحراسة النظرية لتعميق البحث معه قبل تقديمه إلى القضاء.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الملك يستقبل رئيس البنك الدولي ومديرة النقد الدولي

الملك يستقبل رئيس البنك الدولي ومديرة النقد الدولي

2023-10-13 / 19:46
Photo of طنجة المتوسط ..مراقبة دقيقة ورصد متواصل لمنع تسرب “حشرة البق”

طنجة المتوسط ..مراقبة دقيقة ورصد متواصل لمنع تسرب “حشرة…

2023-10-13 / 19:23
Photo of جنرالات الجزائر في ورطة …البوليساريو ستكون على قائمة جماعة إرهابية

جنرالات الجزائر في ورطة …البوليساريو ستكون على قائمة جماعة…

2023-10-13 / 18:53
Photo of قرار منع تصدير زيت الزيتون لن يغير ثمنه في السوق الداخلي

قرار منع تصدير زيت الزيتون لن يغير ثمنه في…

2023-10-13 / 17:37
Photo of فاس..الوكيل العام يحيل مستشارا جماعيا من البام للمحاكمة

فاس..الوكيل العام يحيل مستشارا جماعيا من البام للمحاكمة

2023-10-13 / 17:30
Photo of إختلاس أموال.. 3 سنوات حبسا لمستخدمين بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة .

إختلاس أموال.. 3 سنوات حبسا لمستخدمين بالوكالة المستقلة لتوزيع…

2023-10-13 / 17:24
Photo of الإسيسكو : النساء يتحملن الحصيلة الأثقل في الاضطرابات العقلية والنفسية

الإسيسكو : النساء يتحملن الحصيلة الأثقل في الاضطرابات العقلية…

2023-10-13 / 16:25
Photo of المغرب يمنع تصدير الزيت والزيتون إلا برخصة إستثنائية إضافية

المغرب يمنع تصدير الزيت والزيتون إلا برخصة إستثنائية إضافية

2023-10-13 / 15:59
Photo of الطرق في العطلة .. توصيات شركة الطرق السيارة

الطرق في العطلة .. توصيات شركة الطرق السيارة

2023-10-13 / 15:53
Photo of اشتوكة : تصرفات رئيس جمعية الآباء تغضب أساتذة إعدادية 20 غشت

اشتوكة : تصرفات رئيس جمعية الآباء تغضب أساتذة إعدادية…

2023-10-13 / 14:49

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق