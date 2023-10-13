طنجة..محاولة تهريب أقراص مهلوسة تطيح بشخص في يد الشرطة

هبة بريس - مكتب طنجة

أوقفت عناثر الشرطة القضائية التابعة لمدينة العرائش، مساء امس الخميس، شخصا متلبسا بحيازة كمية هامة من أقراص الهلوسة “إكستازي”.

وحسب بلاغ أمني، فإن الموقوف جرى اعتقاله بمدخل العرائش قادما من مدينة طنجة على متن سيارة من نوع “فياط أونو”، وقد تم العثور داخل السيارة على حوالي ألفي قرص مخدر.

وفور اكتشاف تلك الكمية من الأقراص المخدرة، جرى إيقاف صاحب السيارة ونقله إلى الحراسة النظرية لتعميق البحث معه قبل تقديمه إلى القضاء.

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