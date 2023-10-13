جنرالات الجزائر في ورطة …البوليساريو ستكون على قائمة جماعة إرهابية

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يبدو ان المنتظم الدولي قد إقتنع بما لا يدعو للشك، أن ميليشيا البوليساريو باتت تهدد الامن الإقليمي مدعومة من طرف جنرالات العسكر بالجزائر .

وقالت مصادر جريدة ” هبة بريس” أن استمرار مرتزقة الجزائر في التربص بأمن موريتانيا ومالي والمغرب، سيدخلها قريبا الى خانة جماعة إرهابية أمام المنتظم الدولي، خصوصا بعد العديد من التقارير التي رفعت الى منظمات دولية تشير أن الجبهة تحاصر بالقوة العديد من المواطنين الصحراويين وتمنعهم بالقوة والسلاح من أجل الالتحاق بالوطن الام المغرب، كما يوجد تقارير اخرى تؤكد بالدليل الملموس، بيع المساعدات الإنسانية الموجهة أصلا لسكان مخيمات تيندوف.

ولعل تورط جنرالات الجزائر في النزاع المفتعل، عبر الدعم الموجه الجبهة ماديا أو عبر السلاح، بات المنتظم الدولي شاهد عليه، من خلال الجرائم التي ارتكبها عسكر الجزائر ضد مواطنين عزل بالمخيمات بعد اقتراف العسكر الجزائري لجرائم ضدهم بعد قتل عدد من المدنيين واعدامهم ورميهم بحفر بالصحراء .

في الوقت ذاته سجل إجماع دولي على مقترح المغرب بحكم ذاتي تحت السيادة المغربية، يضمن إستقرار المنطقة الشمالية لافريقيا من جماعات إرهابية كانت قد تحركت من سوريا نحو ليبيا الى مالي وبعدها الى المخيمات، مما بات يهدد أمن واستقرار بلدان الساحل الافريقي، وهي مسألة سبق لمجلس الامن ان نبه لذلك في إجتماعات سابقة، ولم يعد لجنرالات الجزائر سوى المساهمة في استقرار المنطقة أو مواجهة المنتظم الدولي .

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