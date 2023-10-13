فاس..الوكيل العام يحيل مستشارا جماعيا من البام للمحاكمة

2023-10-13 / 17:30
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هبة بريس _ فاس

هبة بريس _ فاس

أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ، اليوم الجمعة، قرارا يقضي بمتابعة النائب الأول لرئيس مقاطعة جنان الورد، في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز ضواحي فاس، على خلفية تورطه في قضية تتعلق بالارتشاء .

المسؤول القضائي قرر متابعة المتهم في حالة اعتقال أمام غرفة الجنايات الابتدائية بسبب خطورة الأفعال الإجرامية المرتكبة ولانعدام ضمانة الحضور، محددا له جلسة 17 أكتوبر المقبل للشروع في محاكمته أمام الغرفة المذكورة برئاسة القاضي محمد لحية.

و تجدر الإشارة، أن إحالة اللاخير على أنظار النيابة العامة المختصة جاء بعد تمديد فترة الحراسة النظرية في حقه من أجل تعميق البحث معه و التي فجرها أحد المواطنين، والذي أكد تعرضه للابتزاز مقابل حصوله على رخصة السكن.

وكان المتهم المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة والعضو في غرفة التجارة والصناعة والخدمات ضبط متلبسا داخل سيارة تابعة لمقاطعة جنان الورد بتلقي مبلغ مالي قدره حوالي 15 ألف درهم على سبيل الرشوة من أحد المواطنين داخل ورشته .
وجاء ضبط جواد المرحوم بعد أشهر قليلة من الحكم عليه بالسجن النافذ لمدة 5 سنوات على خلفية تورطه في جريمة تتعلق بـ”الاغتصاب وهتك العرض باستعمال العنف”، والتي كانت ضحيتها فتاة تعاني من إعاقة ذهنية، حيث قبلت محكمة النقض طلب النقض الذي تقدم به الوكيل العام للملك بفاس بعد الحكم على المتهم بالبراءة خلال المرحلة الاستئنافية.

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