قرار منع تصدير زيت الزيتون لن يغير ثمنه في السوق الداخلي

2023-10-13 / 17:37
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

بالرغم من قرار وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بمنع تصدير الزيتون وزيته ا إلى الخارج، إلا بترخيص، إلى غاية 31 دجنبر 2024، فإن المؤشرات تشير الى بقاء تسعيرته مرتفعة بالسوق الداخلية .

وأفادت الوزارة في بلاغ لها، يوم أمس الخميس 12 أكتوبر 2023، أن تصدير الزيتون في حالة طازجة أو مبردة والزيتون المعالج وزيت الزيتون سيخضع للترخيص، وفقا لأحكام المادة 1 من القانون 13-89 المتعلق بالتجارة الخارجية.

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز قيمة الإنتاج الوطني محليا، وضمان التموين العادي والمنتظم للسوق الوطنية.

وبخصوص توقعاتها للموسم الحالي، رجحت الوزارة أن يبلغ إنتاج الزيتون حوالي 1,07 مليون طن، وهو نفس مستوى الموسم السابق، على الرغم من العجز الحاد في المياه، مسجلا انخفاضا بنسبة 44 بالمائة عن إنتاج خريف 2021، كأعلى مستوى على الإطلاق، والذي بلغ 1,9 مليون طن.

أبرزت الوزارة أن الانخفاض الحاصل في إنتاج الزيتون، الذي أثر بشكل أساسي على جهات مراكش-آسفي، والشرق، وبني ملال-خنيفرة، يعزى إلى التأثير الناتج عن استمرار الجفاف في الموسمين الماضيين، مما تسبب في إجهاد مائي مستمر في مختلف جهات الإنتاج.

وإلى جانب ذلك، توقفت الوزارة عند موجة الحرارة التي اندلعت خلال شهر أبريل الماضي، في وقت ازدهار بساتين الزيتون، والتأثير السلبي للبرد في بعض مناطق جهة الشرق.

هذا، ويتمركز 63 بالمائة من الإنتاج المتوقع من الزيتون في جهات فاس-مكناس، والشرق، وطنجة -تطوان-الحسيمة، فيما تشهد جهات الرباط-سلا-القنيطرة ودرعة-تافيلالت وطنجة تطوان-الحسيمة ارتفاعا بنسبة 39 بالمائة و14 بالمائة على التوالي مقارنة بخريف 2022.

وفي جولة لجريدة ” هبة بريس” لبعض الاسواق الداخلية بجهات المملكة، تم الوقوف ان سعر حبات الزيتون دو جودة عالية وصل الى حدود 18 درهم الكيلوغرام الواحد، في حين وصل سعر الكيلوغرام الواحد من ثمار الزيتون دو جودة منخفضة سعر 13 درهم، وهو سعر مرتفع مقارنة مع السنوات الماضية، بينما سيتجاوز سعر لتر واحد من زيت الزيتون لهذا الموسم حوالي 90 درهم الى 80 درهم كحد أقصى وهو ما يتنافى مع طموحات المستهلك المغربي في ثمن يتماشى مع قدرته الشرائية .

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‫11 تعليقات

  1. على الأقل لا تهيجوا أثمنة السوق بمثل هكذا عناوين وتوفروا غطاء للشناقة والسماسرية …

  5. إذا كان الكلام صحيح الزيت خاصها ترجع للثمن المعتاد ديالها لي مكيتعداش 35 درهم حسب الجودة و المنطقة..

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