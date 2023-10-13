الملك بالبرلمان ..الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وبصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الجمعة، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.
وقال الملك في خطابه السامي :
إننا ندعو إلى مواصلة التشبث بهذه القيم، اعتبارا لدورها في ترسيخ الوحدة الوطنية، والتماسك العائلي، وتحصين الكرامة الإنسانية، وتعزيز العدالة الاجتماعية. وخاصة في ظل ما يعرفه اليوم، من تحولات عميقة ومتسارعة، أدت إلى تراجع ملحوظ في منظومة القيم والمرجعيات، والتخلي عنها أحيانا.
واضاف قائلا ” في إطار هذه القيم الوطنية، التي تقدس الأسرة والروابط العائلية، تندرج الرسالة التي وجهناها إلى رئيس الحكومة، بخصوص مراجعة مدونة الأسرة.
واسترسل متحدثا ” إن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، حسب الدستور، لذا نحرص على توفير أسباب تماسكها.” قبل ان يضيف ” فالمجتمع لن يكون صالحا، إلا بصلاحها توازنها. وإذا تفككت الأسرة يفقد المجتمع البوصلة.”
لذا، ما فتئنا نعمل على تحصينها بالمشاريع والإصلاحات الكبرى. ومن بينها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي نعتبره دعامة أساسية، لنموذجنا الاجتماعي والتنموي_ يقول الملك محمد السادس
15 تعليقات
صحيح
الأم مدرسة إذا أعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق
إذا تفككت الأسرة تفكك المجتمع
الزواجات الناجحين هما الذين لا تتجاوز مشاكلها احد سواهما
المرأة الصالحة نعم لا تقد بي تمن ربي يرزقنا
حفظكم الله بحفظه ومتعكم بالصحة والعافية
الله الوطن الملك..
نصره الله وايده وادام عليه النصر والصحة والسلامة وطول العمر. وعاش الملك ..
المجد والخلود للعرش العلوي المجيد. نحن معكم يا مولاي أعزكم الله في السراء والضراء إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها…
رسالة عالية الدقة اللهم احفظ هذا البلد آمنا واستقرارا..
الملك المتواضع الذي يسهر على راحة شعبه كل الحب والاحترام لكم سيدي ..
الله إبارك فعمر ملكنا الحبيب محمد السادس وينصره نصرا عزيزا يارب العالمين..
مدونة الاسرة يجب تعديلها حتى تخدم الطرفين معا الزوج والزوجة..
الولاء والطاعة لأمير المؤمنين أطال الله بقائه عليها نحيا وعليها نموت ولا عزاء لمن باع وطنه..
جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده أعطى أسس بناء الأسرة..
اللهم احفظ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..