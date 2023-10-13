فنان عربي يتعرض لحادث سير

القسم الفني: هبة بريس

تعرض الفنان المصري محمد الشقنقيري لحادث سيارة، أمس الخميس، على طريق الإسكندرية الصحراوي.

وخلال عودة الفنان محمد الشقنقيري من الإسكندرية، اختلت عجلة القيادة في يده، وفقد سيطرته على السيارة، ثم ارتطمت بحاجز أسمنتي على جانب الطريق.

ونُقل الفنان محمد الشقنقيري إلى أحد المستشفيات لإجراء الفحوصات اللازمة، وعلاجه من الإصابات المتفرقة بذراعه، ومن المقرر أن يخضع للراحة لمدة أسبوع.

وكشف محمد الشقنقيري في تصريحات صحفية أن حالته الصحية جيدة ولا يحتاج البقاء في المستشفى لفترة طويلة، مؤكدًا أن الإصابات لم تكن قوية للدرجة القاسية.

ومؤخرًا كشف الفنان محمد الشقنقيري عن المطربات اللاتي يتمنى تكرار تجربة الإنتاج معهن، وقال الشقنقيري، خلال حواره مع إنجي هشام في برنامج “المنسي”: “لو هجربها هجربها لأنغام تاني طبعا، وشيرين عبدالوهاب أنا عندي فيلم أنا اللي كاتبه وكان نفسي هي اللي تعمله بصراحة، بس كبرت على الدور، لكن عندنا أنغام وآمال ماهر شايف إنها برضو لازم تمثل”.

ما رأيك؟ المجموع 9 آراء 8 1