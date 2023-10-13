الملك يبشر المغاربة بتوسيع برنامج الدعم الاجتماعي المباشر

هبة بريس _ الرباط

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، عشية اليوم الجمعة بالرباط، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وبعد ترحمه على شهداء “زلزال الحوز”، والدعاء بالشفاء للجرحى، وخوضه بكل فخر عن صور التضامن ابان زلزال الحوز زف جلالته للمغاربة ” الشروع في نهاية هذه السنة في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ”

وقال إنه “تقرر أن لا يقتصر هذا البرنامج على التعويضات العائلية فقط، بل حرصنا أن يشمل بعض الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة”.

وجاء في الخطاب الملكي أن هذا الدعم، سيشمل الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين

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