الملك يبشر المغاربة بتوسيع برنامج الدعم الاجتماعي المباشر

2023-10-13 / 16:57
5
هبة بريس _ الرباط

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، عشية اليوم الجمعة بالرباط، افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة.

وبعد ترحمه على شهداء “زلزال الحوز”، والدعاء بالشفاء للجرحى، وخوضه بكل فخر عن صور التضامن ابان زلزال الحوز زف جلالته للمغاربة ” الشروع في نهاية هذه السنة في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر ”

وقال إنه “تقرر أن لا يقتصر هذا البرنامج على التعويضات العائلية فقط، بل حرصنا أن يشمل بعض الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة”.

وجاء في الخطاب الملكي أن هذا الدعم، سيشمل الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال حديثي الولادة، إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الملك يفتتح أشغال البرلمان ” نص الخطاب “

الملك يفتتح أشغال البرلمان ” نص الخطاب “

2023-10-13 / 17:21
Photo of الملك بالبرلمان ..الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع

الملك بالبرلمان ..الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع

2023-10-13 / 17:04
Photo of الملك يفتتح السنة التشريعية بخطاب ينتصر للقيم المغربية النبيلة

الملك يفتتح السنة التشريعية بخطاب ينتصر للقيم المغربية النبيلة

2023-10-13 / 16:45
Photo of بنكيران مخاطبا الإسرائليين : لا تغتروا بالتطبيع الذي عقدتموه فالشعوب تكرهكم

بنكيران مخاطبا الإسرائليين : لا تغتروا بالتطبيع الذي عقدتموه…

2023-10-13 / 10:12
Photo of الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين

الملك يوجه رسالة إلى المشاركين في اجتماعات صندوق النقد…

2023-10-13 / 09:54
Photo of غزة وسيناريوهات الحرب البرية إلى أين؟

غزة وسيناريوهات الحرب البرية إلى أين؟

2023-10-13 / 09:40
Photo of انتفاضة مغربية للدفاع عن القضية الفلسطينية.. ونظام الجزائر يكتفي بالصمت

انتفاضة مغربية للدفاع عن القضية الفلسطينية.. ونظام الجزائر يكتفي…

2023-10-12 / 22:36
Photo of في اتصال هاتفي مع بوريطة.. بلينكن يشيد بالتزام محمد السادس بالسلام في المنطقة

في اتصال هاتفي مع بوريطة.. بلينكن يشيد بالتزام محمد…

2023-10-12 / 21:07
Photo of الملك يترأس غدا الجمعة افتتاح الدورة الخريفية في البرلمان

الملك يترأس غدا الجمعة افتتاح الدورة الخريفية في البرلمان

2023-10-12 / 20:03
Photo of اجتماعات مراكش.. بوريطة يتباحث مع نائبة الأمين العام للأمم المتحدة

اجتماعات مراكش.. بوريطة يتباحث مع نائبة الأمين العام للأمم…

2023-10-12 / 19:10

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق