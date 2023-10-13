الملك يفتتح السنة التشريعية بخطاب ينتصر للقيم المغربية النبيلة

هبة بريس _ الرباط

افتتح الملك محمد السادس خطاب..افتتاح البرلمان بالترحم على شهداء “زلزال الحوز”، والدعاء بالشفاء للجرحى

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جلالة الملك في خطابة أمام البرلمانيين سلط الضوء على صور التضامن التي عاشها المغرب خلال فترة زلزال مشيرا جلالته إلى المبادرات النبيلةالمتعلقة بتقديم المساعدات …

و أكد جلالة الملك أيضا على الدور الكبير للقوات المسلحة المكية، وكذا العمل الحكومي المنجز بإشراف القطاعات الوزارية المعنية وعلى رأسها الإدارة الترابية، وزارات التجهيز والصحة، ومصالح الأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية

وشدد جلالة الملك خلال خطابه الافتتاحي للسنة التشريعية على انتصار القيم المغربية الأصيلة مع الانفتاح على القيم الكونية، بما تمثله من “مشترك إنساني”. هذه القيم تم اختبارها في لحظة “زلزال الحوز

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