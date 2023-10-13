الملك يفتتح السنة التشريعية بخطاب ينتصر للقيم المغربية النبيلة
هبة بريس _ الرباط
افتتح الملك محمد السادس خطاب..افتتاح البرلمان بالترحم على شهداء “زلزال الحوز”، والدعاء بالشفاء للجرحى
افتتح الملك محمد السادس خطاب..افتتاح البرلمان بالترحم على شهداء “زلزال الحوز”، والدعاء بالشفاء للجرحى
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جلالة الملك في خطابة أمام البرلمانيين سلط الضوء على صور التضامن التي عاشها المغرب خلال فترة زلزال مشيرا جلالته إلى المبادرات النبيلةالمتعلقة بتقديم المساعدات …
و أكد جلالة الملك أيضا على الدور الكبير للقوات المسلحة المكية، وكذا العمل الحكومي المنجز بإشراف القطاعات الوزارية المعنية وعلى رأسها الإدارة الترابية، وزارات التجهيز والصحة، ومصالح الأمن الوطني والقوات المساعدة والوقاية المدنية
وشدد جلالة الملك خلال خطابه الافتتاحي للسنة التشريعية على انتصار القيم المغربية الأصيلة مع الانفتاح على القيم الكونية، بما تمثله من “مشترك إنساني”. هذه القيم تم اختبارها في لحظة “زلزال الحوز
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المجموع 8 آراء
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16 تعليقات
اللهم اهدي ملكنا الحبيب
هل تحدث عن غزة ؟
زلزال الحوز إبان على مكانة المغرب في العالم
اللهم اغفر لشهداء القدس
اللهم اغفر لهم وارحمهم يارب
و طبعا فقد كان جلالته المثال الاعظم في التعبير عن التضامن المادي و المعنوي إلى جانب شعبه الوفي
اللهم احفظ قائد بلدنا ملكنا محمد السادس نصره الله وايده..
اللهم أدم علينا نعمة الأمن وأطل بعمر ملكنا ووفقه لما تحبه وترضاه .كل التوفيق والنجاح للمملكة المغربية ..
اللهم وفق الملك محمد السادس وكل من لديه النية من المسؤولين في خدمة هذا البلد الحبيب..
اللهم احفظ بلادنا من كل شر يارب واحفظ ملكنا وانصره نصرا تعز به راية الاسلام وشد أزره بولي عهده مولاي الحسن..
اللهم بارك لنا في عمره عاش الملك محمد السادس والأسرة العلوية الشريفة.والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم..
الهيبة ماشاء الله حفظه الرحمان ونحن وراءه في السراء والذراء..
إطالة جميلة لملكنا الغالي.أطال الله تعالى في عمره ..
اللهم اشفيه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ..
تحيا المملكة المغربية العلوية عاش الملك كمغربي وأفتخر ببلدي..
بداية موفقة إن شاء الله تعالى بافتتاح الدورة البرلمانية الخريفية على يد جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده..